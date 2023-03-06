Одаренные кемеровчане примут участие в международном проекте «Таланты России»

Кемеровские таланты примут участие в творческом конкурсе. Фото: Пресс-служба администрации города Кемерово

В стране стартовал международный проект «Таланты России».

- К участию в конкурсе в очной и заочной формах приглашаются танцоры, певцы, музыканты - инструменталисты, актеры и режиссеры драматических театров, модельеры и артисты театры моды, а также артисты цирка, - сообщили «КП»-Кемерово» в пресс- службе администрации города.

Открытый квалификационный международный проект «Таланты России» проводит АНО «Агентство по развитию международных проектов в области культуры, образования и спорта «КлёнМедиаВолна». Конкурс призван поддержать талантливые творческие коллективы и исполнителей, Еще одна его ключевая задача развить систему образования в сфере культуры.

Конкурсный сезон 2022-2023 под названием «Энергия движения» посвящен России. Для того чтобы оставаться великой державой мы должны стараться быть здоровыми, знать свою историю, интересоваться инновациями. Популяризация правильных ценностей одна из основных задач культуры и образования.

- Конкурс проекта «Таланты России» пройдёт в Кемерове в ДК «Содружество» 9 апреля этого года. Заявки принимаются по 3 апреля включительно. Более подробно с организацией мероприятия можно ознакомиться на сайте проекта «Таланты России» - talentsofrussia.ru, - уточнили в кемеровской мэрии