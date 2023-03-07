«Урок цифры» поможет юным кузбассовцам защитить свои гаджеты от киберугроз

Школьникам Кузбасса расскажут как защитить свой гаджет от киберугроз. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В школах Кузбасса с 13 марта по 2 апреля пройдет «Урок цифры», где ученики 1-11 классов узнают об основах кибербезопасности, защите данных на устройствах, а также о работе специалистов в области информационной безопасности.

- Формат обучения выбран в виде комиксов и онлайн-игр. Дети смогут погрузиться в профессию ИТ-специалиста, и поймут как защитить свой смартфон или планшет, - сообщила директор департамента развития цифровых компетенций и образования Минцифры России Татьяна Трубникова.

Известно, что обучающие материалы к открытым урокам разработала «Лаборатория Касперского». Урок включает видеолекцию и игровой тренажер для закрепления знаний на практике. Все материалы занятий сопровождаются методическими рекомендациями.

- Всероссийский образовательный проект «Урок цифры» ежегодно реализуется Минцифры России, Минпросвещения России и АНО «Цифровая экономика» в партнерстве с ведущими российскими технологическими компаниями, - рассказали в пресс-службе администрации Правительства Кузбасса.