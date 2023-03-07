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НовостиОбщество7 марта 2023 1:31

Синоптики предупредили кузбассовцев о сильном ветре и метелях

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Олег УКЛАДОВ

В Кузбассе в ближайшие три дня прогнозируются метели и сильный ветер. Об этом предупредили синоптики Кемеровского гидрометцентра.

С 7 по 9 марта на территории региона ожидаются снег и мокрый снег, метель, на дорогах гололедица. Ветер усилится до 22 метров в секунду, а 8 марта - до 24 метров в секунду.

В связи с ухудшением погоды кузбассовцам необходимо соблюдать меры предосторожности. Не стоит пережидать штормовой ветер вблизи недостроенных зданий, под деревьями. Автомобилистам в метель, при снежных заносах и гололедице, надо избегать резких маневров, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также учитывать снижение сцепных свойств дорожного покрытия во время гололеда.