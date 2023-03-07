В Кемерове начали строительство нового моста через реку Искитимку

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове стартовали подготовительные работы для строительства автомобильного моста через реку Искитимка. Об этом сообщил мэр города Дмитрий Анисимов.

Новый мост, который получил название «Театральный», свяжет Притомский проспект со «старым» центром. Его протяженность составит почти 92 метра, а ширина – около 23 метров. Мост будет четырехполосный с тротуарами и велодорожками. Также будут построены подходы к объекту - выезды на магистральные улицы: Советский и Притомский проспекты.

- Приняли решение строить мост неразрезного балочного пролетного строения с балками из металла и железобетонной плитой проезжей части. Такая система обеспечивает плавное движение по мосту, - сообщил мэр.

По его словам, завершить строительство моста планируется уже в этом году.