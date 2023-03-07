Кемеровчанка отсудила у хозяйки агрессивной собаки 100 тысяч рублей

Фото: архвив "КП" Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Жительница Кемерова отсудила 100 тысяч рублей компенсации морального вреда за укус собаки. Об инциденте рассказали в пресс-службе ГУФССП России по Кемеровской области.

Женщина, работая страховым агентом, приехала в частный дом к одной из клиенток, чтобы продлить договор. Когда все дела были закончены, кемеровчанка пошла к калитке. В это время собака, находившаяся на привязи, сорвалась и набросилась на гостью. В результате женщина получила серьезные травмы и была госпитализирована.

После произошедшего горожанка обратилась в суд с требованием взыскать компенсацию морального вреда с хозяйки агрессивной собаки. Суд встал на сторону пострадавшей.

Судебные приставы вынесли постановления об обращении взыскания на средства должницы в банке и на ее заработную плату, а также постановление о взыскании 7 тысяч рублей исполнительского сбора. После этого владелица пса оплатила компенсацию морального вреда.