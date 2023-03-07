Новокузнечанину за сбыт почти двух килограммов наркотиков грозит пожизненный срок

Сбыт наркотических веществ в России считается одним из самых тяжких преступлений. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Как сообщили «КП»-Кемерово в УМВД России по городу Новокузнецку, завершено расследование уголовного дела, возбужденного в отношении местного жителя. Он подозревается в совершении 11 преступлениий, связанных с производством, сбытом и пересылкой наркотиков и психотропных веществ.

- Получив информацию о том, что в одном из домов по улице Волоколамской, неизвестный обустраивает тайники с наркотическим средством, по указанному адресу незамедлительно был направлен наряд патрульно-постовой службы. Полицейские задержали 22-летнего новокузнечанина. При личном досмотре у него были обнаружены 14 свертков с сильнодействующим синтетическим наркотиком..

- В ходе дальнейшей работы на территории Центрального района Новокузнецка наши сотрудники обнаружили оборудованные злоумышленником тайники, изъяв при этом десять свертков с наркотическими и психотропными веществами. Позже в квартире задержанного нашли электронные весы, упаковочный материал, а также подготовленные к фасовке наркотические средства. В общей сложности из незаконного оборота изъяли более 1,8 килограмма запрещенных веществ,- пояснили «КП»-Кемерово» в пресс - службе правоохранительных органов Новокузнецка.

В настоящее время следователями собрана достаточная доказательственная база преступлений. Уголовное дело направлено в суд. Санкции статьи обвинения предусматривают в качестве максимальной меры наказания пожизненное лишение свободы. Приговора суда обвиняемый будет дожидаться под стражей.