Кемеровские полицейские «раскусили» городские фирмы-однодневки

Сотрудники МВД России по городу Кемерово распутали непростую цепочку махинаций местных фирм – однодневок, которые занимались неправомерным оборотом платежей.

Трое жителей столицы Кузбасса 28, 38 лет и 41 года создавали в городе фирмы-однодневок. Роли между ними были четко распределены: один вел бухгалтерию, двое - подбирали граждан для регистрации на них подставных фирм. Выбирали из алкоголиков, наркозависимых, бездомных или малообеспеченных. Те за вознаграждение от 10 тысяч до 30 тысяч рублей соглашались зарегистрировать на себя фирму, а затем открыть в нескольких банках расчетные счета. После этого всю информацию по зарегистрированным организациям они передавали участникам организованной группы, которые в дальнейшем могли осуществлять через данные компании неправомерный прием, выдачу и перевод денежных средств. Доступ к счетам фирм-однодневок позволил фигурантам совершать экономические преступления

Получив информации о незаконных действиях группы, сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции правоохранительных органов Кемерово, совместно с коллегами УФСБ России по Кемеровской области после проведения оперативных мероприятий установили и задержали участников незаконного сообщества. По собранным материалам было возбуждено уголовное дело.

- Следственные действия помогли выявить около 50 зарегистрированных юридических лиц и 150 открытых на них банковских счетов. При обысках по 12 адресам обнаружено и изъято большое количество печатей, банковских и сим-карт, различной документации, которая может иметь значение по уголовному делу. Сейчас проходят судебные экспертизы, допрашиваются свидетели, ведется работа по установлению других возможных участников организованной группы, - рассказали в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Санкции инкриминируемой частью 2 статьи 187 УК РФ «Неправомерный оборот средств платежей» предусматривают в качестве наказания до семи лет лишения свободы.