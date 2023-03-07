Четыре современных аппарата искусственной вентиляции легких поступили в кардиодиспансеры Кузбасса

Новые аппараты ИВЛ помогут кузбасским хирургам спасти тысячи жизней. Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

6 марта в рамках региональной программы «Борьба с сердечно-сосудистыми заболеваниями» нацпроекта «Здравоохранение». Кузбасский клинический кардиологический диспансер имени академика Л.С. Барбараша и его филиал в Новокузнецке оснастили новым оборудованием - аппаратами искусственной вентиляции легких экспертного класса Стоимость каждого – 2,6 миллионов рублей.

По словам заведующего отделением реанимации и интенсивной терапии кемеровского кардиодиспансера, кандидата медицинских наук Дамира Галимзянова, аппараты ИВЛ являются ключевым оборудованием кардиоклиник.

-Они эффективно помогают нам бороться с тяжелыми состояниями. От них зависит поддержание жизненно важных функций организма человека, поэтому требования к данной технике очень высокие, - пояснил «КП» - Кемерово» Дамир Галимзянов.

Как рассказали в пресс- службе областного Минздрава, новые аппараты изготовлены по самым высоким стандартам, они удобны в эксплуатации, обладают расширенными функциями и укомплектованы всеми необходимыми элементами.

- Новые аппараты ИВЛ помогут врачам оказывать экстренную помощь на более высоком уровне, снизить риск возникновения осложнений при патологиях, сопровождающихся острой дыхательной недостаточностью, - уточнили в региональном министерстве здравоохранения.

- В целях масштабной модернизации кардиологической службы в регионе, за последние пять лет приобретено 1051 единиц необходимого для кардиологов оборудования. Теперь наши врачи могут проводить высокотехнологичные операции и реабилитационные процедуры, - подчеркнул губернатор Сергей Цивилев.

Отметим, что благодаря модернизации кардиологической службы Кузбасса только за прошлый год, в сравнении с 2021-м, смертность от сердечно-сосудистых заболеваний в регионе снизилась более чем на 27%.