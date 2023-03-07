Туристический поезд «Шерегеш-экспресс» будет курсировать 8 марта

Фото: пресс-служба АПК.

В среду, 8 марта, будет запущен дополнительный рейс туристического поезда «Шерегеш-экспресс». Об этом сообщили в пресс-службе Западно-Сибирской железной дороги.

Обычно электричка до горнолыжного курорта ходит только по субботам и воскресеньям, однако в праздничные дни традиционно вводятся дополнительные рейсы.

Расписание поезда 8 марта не изменится: он отправится из Новокузнецка в 7:03, прибудет в Чугунаш в 9:56. На станции будут ждать автобусы, которые доставят туристов к горе Зеленой и в поселок Шерегеш. В обратном направлении поезд отправляется из Чугунаша в 18:03, прибывает на станцию Новокузнецк в 21:00.