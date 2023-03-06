Приближаем Победу всем Кузбассом. ЛДПР объединяет волонтёров Кемеровской области и всей России

Фото: Родион Севастьянов

Это и швейные цеха, работающие для фронта, и пункты сбора гуманитарной помощи, и специализированные группы в соцсетях. Таких инициатив гражданского общества становится в последнее время всё больше.

Всероссийское движение «Шьем для наших» набирает обороты по всей стране. Не исключение и Кемеровская область. Во многих городах Кузбасса женщины объединились, чтобы отправлять на фронт вещи, сшитые своими руками. А еще продукты и медикаменты, столь нужные на передовой.

Движение «КуZня для Победы» из Новокузнецка работает с сентября 2022 года. Волонтеры изготавливают носки, рукавицы, перчатки, шарфы, утепленные балаклавы, толстовки, госпитальные подушки, простыни, тактические носилки, окопные свечи.

— В сентябре 2022 года несколько женщин решили помогать бойцам СВО, — рассказывает Кристина, организатор движение «КуZня для Победы» в Новокузнецке. — Начали постепенно собирать швей, покупать на свои деньги ткань, искать ткани по домам. Сначала был небольшой кабинет, сейчас пункты сбора есть во многих районах Новокузнецка и населенных пунктах Кемеровской области. В нашей группе уже 3000 человек. Взаимодействуем с администрацией Новокузнецка, транспортной компанией «Кит», которая предоставляет нам бесплатную отправку гуманитарных грузов.

Волонтерам помогают и студенты Кузнецкого металлургического техникума и Новокузнецкого транспортно-технологического техникума. Ребята изготавливают печи и кровати для передовой. Помогают грузить коробки при отправки вещей.

— Объединяться нужно всем, ведь вместе мы сила, — уверена Кристина. — Почему наш народ выиграл Великую Отечественную войну? Потому что весь тыл работал для первого фронта, а тыл был вторым фронтом. Так что и здесь нужна наша помощь, моральная и материальная поддержка ребят.

— Уверен, что «швейбатов» станет больше по всей России. Победа — это наше общее дело. Мы обязательно победим. Низкий поклон всем женщинам, волонтерам, настоящим патриотам, кто и в Москве, и в регионах занимается этим важным делом. Видим ваш ежедневный труд, ценим ваше участие. Будем шить, будем жить и будем побеждать. У нас нет другого выбора, — подчеркнул Леонид Слуцкий, лидер партии ЛДПР.

В ЛДПР призвали всех российских патриотов объединить усилия. Для этого создали специальный ресурс плечо-к-плечу.рф, где можно предложить свою помощь или попросить о ней.