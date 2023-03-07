Двоих новокузнечан осудили за самоуправство над несостоявшимся угонщиком

За самоуправство можно и срок получить. Фото: Светлана Маковеева. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Двое новокузнечан получили по два года условного лишения свободы за самоуправство. По версии следствия, в феврале 2022 года, друзья узнали, что 22-летний работник пилорамы хотел угнать грузовик их знакомого. Несостоявшегося угонщика решили проучить.

- Сначала жертву избили, вывезли на пустырь, привязали к машине и протащили несколько метров. После «профилактических методов» самоуправцы отпустили «наказанного гражданина», запретив ему обращаться в правоохранительные органы, - сообщили в ГУ МВД по Кемеровской области.

Получив серьезные травмы, юноша обратился в больницу. Медикам сказал, что якобы, поскользнулся на улице, но опытный врач догадался, в чем дело и передал сведения в полицию.

Мстителей задержали, одного из них арестовали, второго отправили под домашний арест. Изначально их заподозрили в похищении человека. Но после того как пострадавший в суде заявил, о том, что добровольно поехал с мучителями, и признался в попытке угона, дело переквалифицировали на самоуправство.

«Героям» криминальной истории назначили по два года условно.