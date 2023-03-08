Лучшие в мире женщины живут в Кузбассе - Сергей Цивилев

Фото: пресс-служба АПК,

Накануне 8 марта, цветы и поздравления приняли кузбасские женщины. Торжественные приемы и праздничные мероприятия прошли во всех уголках Кемеровской области.

- В Кузбассе живут лучшие в мире женщины – самые прекрасные, добрые, талантливые. Мы ценим вашу нежность, душевную щедрость и чуткость, умение понимать, поддерживать и прощать, - обратился к представительницам прекрасного пола Сергей Цивилев.

Губернатор Кузбасса поздравил всех жительниц региона с праздником и подчеркнул, что сегодня женщины отдают много душевных сил для того, чтобы окружающие, видя их глаза и улыбки, верили в лучшее. И этому мужчинам стоит у них поучиться. Отдельно он обратился к женщинам, чьи родные и близкие сегодня стоят на защите нашей Родины.

Глава региона заверил матерей, жен и сестер участников специальной военной операции на Украине глава Кемеровской области, что Кузбасс всегда будет рядом и поможет в любой ситуации.

- Все в этот светлый весенний праздник для Вас! Желаю всем Вам, дорогие женщины, счастья, домашнего уюта, спокойствия и радости. Мы вас очень любим и ценим. Без вас никуда! – поздравил кузбасских женщин с праздником Сергей Цивилев.