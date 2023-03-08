Осложнение погодных условий в Кузбассе повлекло дополнительные опасности на дорогах

На дорогах области в такую погоду особенно опасно. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

В среду, 8 марта, на дорогах региона сильно осложнились погодные условия: мокрый снег с дождем, и сильный ветер – до 27 метров в секунду привели к ухудшению видимости и гололедице.

В связи с этим Госавтоинспекция Кузбасса призывает водителей быть на дорогах особенно осторожными. И, например, двигаться с максимально низкой скоростью, увеличив дистанцию и боковой интервал до соседних автомобилей. Заблаговременно следует снижать скорость движения проезжая мимо остановок общественного транспорта и при подъезде к пешеходным переходам.

Если все же на дороге произошло ЧС, в которое вы попали сами или стали его свидетелем, сообщите о случившемся как можно скорее по номеру 112.

Также за помощью нужно обращаться по телефону дежурной части управления ГИБДД по Кемеровской области по телефону 8-(3842)-718-518 или 02 (с мобильного - 102).