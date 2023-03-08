В Новокузнецке выбирают место для строительства крытого ледового катка

Фото: телеграм-канал Сергея Кузнецова.

В Новокузнецке в ближайшие годы должны появиться сразу два крытых катка. Соглашение об их строительстве было подписано губернатором Сергеем Цивилевым с руководством одного из российских банков при открытии Арены Кузнецких металлургов.

Власти Новокузнецка уже готовы приступить к строительству первой ледовой площадки в Орджоникидзевском районе. Как сообщил глава города Сергей Кузнецов, именно этот район для первого крытого катка был выбран не случайно.

- В районе давно существуют потребность в спортивном объекте, а главное - здесь очень много любителей дворового хоккея. Из этих мальчишек может кто - то вырастет и до настоящего профессионала,- отметил градоначальник.

Правда, с местом, где должен появиться крытый ледовый каток, власти Новокузнецка, предлагают определиться горожанам. На выбор есть три варианта, которые подходят для строительства, так как на этих участках есть и подъездные пути, и необходимые инженерные коммуникации. Первый вариант- на улице Зорге, рядом с пересечением с улицей 40 лет Октября, второй – на проспекте Шахтеров – рядом со школой, и третий на пересечении улиц Радищева и Зыряновская.

Отдать свой голос за один из трех предложенных вариантов горожане могут на странице Сергея Кузнецова в социальной сети «Вконтакте» и в его официальном телеграм-канале.