Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Кемерово
ВидеоФотоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Премия Рунета-2020
Кемерово
-1°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиПроисшествия8 марта 2023 13:57

В центре Новокузнецае перекрыли часть проспекта из-за угрозы падения кровли с многоэтажки

Движение ограничено на участке проспекта Металлургов протяженностью 300 метров
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
Движение закрыто на участке от проспекта Пионерского до улицы Кирова.

Движение закрыто на участке от проспекта Пионерского до улицы Кирова.

Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

В Новокузнецке штормовой ветер, порывы которого достигают до 27 метров в секунду, повредил крышу многоэтажного дома по проспекту Металлургов, 32. Часть металлической кровли многоэтажки вместе со стропилами упала возле дома, а еще часть вздыбилась и колеблется под порывами ветра. Когда она под воздействием стихии упадет и куда – неизвестно. В целях безопасности движение на 300-метровом участке проспекта Металлургов, на котором находится этот дом, было принято ограничить.

- В связи с опасностью падения листов кровли на проезжую часть дороги проспекта Металлургов в районе дома 32, перекрыто движение по указанному проспекту на участке от пересечения с проспектом Пионерским до пересечения с улицей Кирова, - сообщили в Управлении ГИБДД по кемеровской области.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.

Как пояснили в администрации Центрального района, движение на данном участке проспекта Металлургов будет перекрыто до демонтажа всех сорванных металлических листов. Однако пока работы невозможно провести из-за высокой парусности листов. После того как стихнет ветер и будет проведен демонтаж.,коммунальщики приступят к восстановительным работам.

Неизвестно когда и куда сорванная кровля упадет под воздействием стихии.

Неизвестно когда и куда сорванная кровля упадет под воздействием стихии.

Фото: Соцсети