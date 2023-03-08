В центре Новокузнецае перекрыли часть проспекта из-за угрозы падения кровли с многоэтажки

Движение закрыто на участке от проспекта Пионерского до улицы Кирова. Фото: Управление ГИБДД по Кемеровской области

В Новокузнецке штормовой ветер, порывы которого достигают до 27 метров в секунду, повредил крышу многоэтажного дома по проспекту Металлургов, 32. Часть металлической кровли многоэтажки вместе со стропилами упала возле дома, а еще часть вздыбилась и колеблется под порывами ветра. Когда она под воздействием стихии упадет и куда – неизвестно. В целях безопасности движение на 300-метровом участке проспекта Металлургов, на котором находится этот дом, было принято ограничить.

- В связи с опасностью падения листов кровли на проезжую часть дороги проспекта Металлургов в районе дома 32, перекрыто движение по указанному проспекту на участке от пересечения с проспектом Пионерским до пересечения с улицей Кирова, - сообщили в Управлении ГИБДД по кемеровской области.

Водителей просят учитывать эту информацию при выборе маршрута движения.

Как пояснили в администрации Центрального района, движение на данном участке проспекта Металлургов будет перекрыто до демонтажа всех сорванных металлических листов. Однако пока работы невозможно провести из-за высокой парусности листов. После того как стихнет ветер и будет проведен демонтаж.,коммунальщики приступят к восстановительным работам.