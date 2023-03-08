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НовостиПроисшествия8 марта 2023 16:14

В Кузбассе специалиста салона связи осудят за похищение денег со счетов клиентов

Жертвами его махинаций стали семь человек
Екатерина САРДАКОВА
Екатерина САРДАКОВА
От махинаций новокузнечанина пострадали семь человек.

От махинаций новокузнечанина пострадали семь человек.

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Заводском отделе полиции Новокузнецка завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, ранее работавшего специалистом в салоне связи. Молодого человека обвиняют в краже денег со счетов клиентов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Всего молодой человек успел похитить 40 тысяч рублей, прежде чем его поймали. Жертвами его махинаций стали семь человек, которые пришли в салон связи, чтобы решить свои проблемы.

- Когда посетители, которым требовалась помощь, отдавали в руки парню свой смартфон для решения проблемы, тот с помощью установленного на телефоне мобильного банка, переводил деньги на свою банковскую карту, а смс-оповещения удалял, чтобы отвести от себя подозрения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правда, ему это не помогло: когда пострадавшие обратились в полицию с заявлением о краже денег, полицейские быстро смогли установить похитителя и задержать его. Теперь хитрому новокузнечанину грозит до шести лет лишения свободы. Однако точную меру наказания определит суд, куда дело уже передано для рассмотрения по существу.