В Кузбассе специалиста салона связи осудят за похищение денег со счетов клиентов

От махинаций новокузнечанина пострадали семь человек. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Заводском отделе полиции Новокузнецка завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летнего местного жителя, ранее работавшего специалистом в салоне связи. Молодого человека обвиняют в краже денег со счетов клиентов, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Всего молодой человек успел похитить 40 тысяч рублей, прежде чем его поймали. Жертвами его махинаций стали семь человек, которые пришли в салон связи, чтобы решить свои проблемы.

- Когда посетители, которым требовалась помощь, отдавали в руки парню свой смартфон для решения проблемы, тот с помощью установленного на телефоне мобильного банка, переводил деньги на свою банковскую карту, а смс-оповещения удалял, чтобы отвести от себя подозрения, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Правда, ему это не помогло: когда пострадавшие обратились в полицию с заявлением о краже денег, полицейские быстро смогли установить похитителя и задержать его. Теперь хитрому новокузнечанину грозит до шести лет лишения свободы. Однако точную меру наказания определит суд, куда дело уже передано для рассмотрения по существу.