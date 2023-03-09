Житель Кузбасса избил односельчанина вилами

Фото: архив "КП" Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе осудили 33-летнего мужчину, который сделал инвалидом своего знакомого. Об инциденте рассказали в Мариинском городском суде.

ЧП произошло в октябре прошлого года. Мариинец зашел к знакомому и стал выпивать еще с одним гостем. Во время застолья мужчины поссорились, и один пообещал зарезать другого. В ответ тот схватил вилы, лежащие на веранде, и побил ими приятеля, в том числе ударил в грудь острыми зубьями. После этого обидчик скрылся, а пострадавший мужчина остался ночевать в гостях. Причем, хозяин не знал о произошедшем, так как в момент конфликта его не было дома. Только утром пришедшая за мариинцем сожительница обнаружила раны и вызвала скорую и полицию.

Нападавший мужчина в суде полностью признал свою вину. Он сообщил, что принес извинения приятелю и помог ему приобрести лекарства. Сам пострадавший после того инцидента остался частично парализован, однако претензий к знакомому не имел.

Суд признал мариинца виновным в умышленном причинении опасного для жизни человека тяжкого вреда здоровью с использованием предмета в качестве оружия и назначил ему три года лишения свободы условно.