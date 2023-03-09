В филармонии Кузбасса отметят Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники

Фото: Филармония Кузбасса

18 марта в филармонии Кузбасса будут отмечать Всероссийский день баяна, аккордеона и гармоники - этот праздник появился в нашей стране в 2010 году, проводится он в третью суббота марта.

На протяжении всего ХХ века эти язычковые инструменты являлись неотъемлемой частью быта народов России. Сегодня они звучат в духе современного музыкального мира, при этом согревая душу завораживающим звучанием.

В концерте прозвучат произведения А. Пьяццоллы, В. Зубицкого, С. Рахманинова, Б. Маркина, Э.Саунтехини и многие другие.

Исполнители:

Заслуженный артист РФ Александр Соловьев (гармонь), Александр Некрасов (баян), Марина Ащеулова (аккордеон), Ирина Прокопчук (фортепиано),

студенты Уральской и Новосибирской государственных консерваторий

Илья Шеварухин (баян), Ольга Березовская (домра), Дмитрий Приставко (баян),

преподаватели и студенты Кемеровского музыкального колледжа, Кемеровского государственного института культуры, школ искусств г. Кемерово.

Концерт доступен по Пушкинской карте.

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