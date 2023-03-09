Жители Кузбасса увидят мультимедийное шоу Евгении Зимы «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции»

Фото: филармония Кузбасса.

Произведения знаменитого венецианского композитора Антонио Вивальди растиражированы в веках. Но кем он был на самом деле, неизвестно по сей день. Его музыка вот уже 340 лет остается самой популярной во всем мире.

Новое мультимедийное шоу Евгении Зимы «Вивальди. Любовь и смерть в Венеции» - это удивительная синергия новейших технологий и вечной классической музыки, которая даст зрителю возможность оказаться в великолепной и таинственной Венеции, прикоснуться к истории любви Вивальди, а также удивиться чудесам дополненной реальности.

Графика от лучших дизайнеров России, мэппинг, лазерное шоу, дополненная реальность (VR), современная хореография, подчиняясь силе великой музыки Вивальди, сделают зрителя полноценным участником нового шоу.

Живой симфонический оркестр, лучшие оперные солисты Петербурга, хор, современная хореография, графика, 3dmotion design - все это в новом шоу от Евгении Зимы и ее команды.

«Любовь и смерть в Венеции» - только ты выбираешь, каким будет конец этой истории.

ГАУК «Филармония Кузбасса имени Б.Т. Штоколова»

Концерт доступен по Пушкинской карте.

8 апреля, суббота, 19:00

Концерт доступен по Пушкинской карте.

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