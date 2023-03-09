В Кузбассе три человека погибли в ДТП с грузовиком

Фото: ГУ МВД по Кемеровской области.

В Мариинском округе легковой автомобиль столкнулся с грузовиком, в результате чего погибли три человека. Обстоятельства аварии рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

ДТП случилось 8 марта около 12:20 на 471 километре трассы Р-255 «Сибирь». По предварительным данным, 51-летний водитель автомобиля Nissan Micra не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Scania

В результате погибли водитель легкового автомобиля и две женщины, находившиеся в салоне: им было 35 и 69 лет. В легковушке также была двухлетняя девочка, она получила травмы.

Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего.