Кузбасские дети зарабатывают деньги и получают медали с первых секунд своей жизни

Первый свой заработок малыши дарят мамам. Фото: администрация Правительства Кузбасса

В Международный женский день в регионе на свет появилось 59 детей

В Международный женский день,8 марта в городах и районах Кемеровской области на свет появилось на свет 59 детей, 28 мальчиков и 31 девочка. По такому случаю в рамках традиционной кузбасской акции «Родился ребенок» мамы получат по 10 тысяч рублей, а их дети памятные медальоны «Рожденному на Земле Кузнецкой».

- Больше всего новорожденных в Новокузнецке и Кемерове. В южной столице Кузбасса родилось 12 мальчиков и десять девочек. В Кемерове на свет появилось три мальчика и 14 девочек. Три мальчика и четыре девочки родились в Прокопьевске четыре девочки, в Ленинске - Кузнецком - четыре мальчика и одна девочка, в Мариинске - два мальчика и девочка, в Междуреченске - мальчик и девочка. По одному малышу появилось на свет в Киселевске, Юрге, Таштаголе, - сообщили «КП» - Кемерово» в администрации правительства Кузбасса.

Напомним, в прошлом году 8 марта в регионе на свет появилось 45 детей: 25 девочек и 20 мальчиков.