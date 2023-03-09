В Кузбассе подросток с травматическим пистолетом напал на сверстника из-за электронной сигареты

Фото: архив "КП"
Фото: Алексей БУЛАТОВ
В Кузбассе осудили 17-летнего подростка, который напал на ровесника из-за электронной сигареты. Об этом рассказали в СК РФ по Кемеровской области.
Юноша договорился со сверстником о покупке электронной сигареты, однако на самом деле приобретать он ее не собирался. На встречу он пришел с травматическим пистолетом, и, угрожая им, потребовал у продавца отдать устройство. Подросток отдал сигарету и сразу же после этого обратился в правоохранительные органы. Разбойника задержали по горячим следам. Юношу поставили на учет и завели на него уголовно дело.
Суд признал молодого человека виновным и назначал 1,5 года лишения свободы условно.