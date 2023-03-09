Сергей Цивилев обозначил дополнительные меры поддержки сельхозпроизводителей Кузбасса

Минеральных удобрений хватит для всех кузбасских аграрриев. Фото пресс-служба администрации Правительства Кузбасса

По мнению губернатора Кузбасса Сергея Цивилева, поддержка сельхозпроизводителей Кузбасса обеспечивает развитие отрасли. Сергей Цивилев уже договорился с основным поставщиком минеральных удобрений, об отсрочке платежей. Сельскохозяйственные предприятия смогут расплатиться за удобрения осенью. Это позволит хозяйствам начать весенне-полевые работы в срок и в соответствии с агротехническими требованиями внести в почву питательные микроэлементы, необходимые для выращивания овощей и зерновых культур.

- Без дополнительной подкормки в условиях Сибири, вырастить хороший урожай хлеба и овощей невозможно, и, соответственно, обеспечить регион собственной качественной продукцией. В условиях западных санкций и ограничения импортных поставок, это особенно важно сейчас. Программа отсроченного платежа за удобрения позволит нашим аграриям в полной мере подготовиться к полевому сезону, - подчеркнул глава Кемеровской области.

Программа действует в Кузбассе несколько лет и уже приносит результат. В минувшем году кузбасские сельхозпроизводители собрали рекордный за всю историю урожай - свыше 1,7 миллиона тонн зерна.

- К предстоящему сезону предприятия планируют приобрести 139,5 тысяч тонн минеральных удобрений, что в 1,4 раза выше уровня 2022 года, - сообщил «КП» - Кемерово» министр сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Кузбасса Андрей Ариткулов.