Скопить нельзя потратить: эксперты РСХБ исследовали финансовое поведение женщин-инвесторов

«Только поэты и женщины умеют обращаться с деньгами так, как деньги того заслуживают». Насколько эта мысль швейцарского общественного деятеля ХХ века Андре Броннара соответствует современным женщинам, узнали аналитики Россельхозбанка, исследовав инвестиционное поведение своих клиенток.

По результатам исследования выяснилось, что 38% брокерских счетов среди клиентов РСХБ принадлежат женщинам, притом они в два раза чаще мужчин пользуются счетами ИИС. Кроме того, у 51% представительниц прекрасного пола в портфелях есть акции, а у 34% - депозитарные расписки.

При этом одни из самых популярных - Polymetal, Yandex, Ozon, X5, VK, а также, хоть и реже, Газпром и Сбербанк. У 7% дам в портфеле есть облигации, в основном РСХБ. У 4% клиенток банка - еврооблигации крупнейших российских эмитентов (ВТБ, Альфа-Банк, ВЭБ). Из зарубежных компаний самой популярной акцией в компании является Virgin Galactic, второй – Microsoft.

В среднем инвесторами становятся женщина в возрасте 48 лет, мужчины - 44 лет. А вот владельцами счета ИИС становятся в среднем в 50 и 49 соответственно.

«Женщины гораздо консервативнее подходят к оценке риска – редко используют маржинальные плечи при совершении сделок и гораздо реже совершают операции на рынке по сравнению с мужчинами», - отмечает начальник управления клиентских операций департамента по работе на рынках капитала Герман Григорян.