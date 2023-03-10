В Кузбассе за неделю более 21 тысячи человек заболели гриппом и ОРВИ

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за период с 27 февраля по 5 марта зарегистрировано 21,6 тысяч случаев гриппа и ОРВИ – это на 3,4 % больше, чем неделей ранее. Об этом сообщили в региональном Роспотребнадзоре.

На данный момент заболеваемость гриппом и ОРВИ на 7,9 % выше эпидемического порога.

Специалисты продолжают мониторить вирусы, которые «гуляют» по Кузбассу. Так, за неделю был исследован клинический материала от 303 больных ОРВИ. Причину болезни удалось установить в 69 случаях, из них 47,8 % приходится на вирус гриппа А и В, остальные заболевания обусловлены не гриппозными вирусами.