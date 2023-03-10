Агроромантика от экосистемы РСХБ: идеи лучших подарков на 8 Марта

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Праздничный вечер можно провести дома и при этом не тратить силы и время на походы за продуктами и готовку. Маркетплейс Свое Родное Россельхозбанка доставляет свежие овощи, фрукты, мясо, молочные и другие товары от проверенных фермерских хозяйств. В том числе доступны деликатесы: например, леденцы с пчелиной обложкой или варенье из лепестков роз. На платформе есть раздел с готовыми блюдами, которые можно разогреть и подать на стол всего через пару минут. Также на сайте регулярно публикуются вкусные рецепты на все случаи жизни.

Отметить праздник можно в одном из туров, размещенных в агрегаторе сельского туризма Свое За городом от РСХБ. Как показывает практика, жители больших городов сейчас все чаще предпочитают туристические поездки в заповедные уголки нашей страны. На площадке представлено около 1000 туров. Многие пакетные предложения включают в себя экскурсии, мастер-классы, дегустации. Например, можно съездить на улиточную ферму в Московской области и полакомиться исконно французскими деликатесами, эскарго или поучаствовать в мастер-классе на итальянской вечеринке «Сицилийский триумф» в Екатеринбурге.

Клиентам Россельхозбанка доступен кешбэк за часть потраченных средств как с дебетовых, так и с кредитных карт. Например, по кредитной карте «СВОЯ» можно получить кешбэк до 15% за классические свидания, такие как поход в кино, ресторан, театр. Оформить карту, а также подробнее ознакомиться с условиями обслуживания можно на сайте РСХБ.

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