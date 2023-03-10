Аграрный маркетплейс Свое Фермерство от Россельхозбанка анонсировал специальное предложение – лизинг под 0% для покупателей сельхозтехники

Фото: пресс-служба АО Россельхозбанк.

Специальная программа по покупке техники в лизинг дает аграриям возможность приобрести популярные модели сельскохозяйственных машин без удорожания. Акция позволяет распределить оплату за товар на длительный период равными долями, либо подобрать индивидуальный график платежей.

Пока в программу включен ограниченный круг моделей и поставщиков, однако их перечень еженедельно расширяется. Уже сейчас пользователям платформы Свое Фермерство в лизинг под 0% доступны такие популярные модели тракторов как Кировец К-525 ПР, К-742М СТ1 от Питерского тракторного завода, МТЗ Беларус 2022.3 и 82.1 от Минского тракторного завода, а также зерноуборочные комбайны Полесье от Гомсельмаш. На отдельные модели можно получить дополнительные скидки от поставщиков при оформлении заявки на сайте Свое Фермерство.

Процедура приобретения техники в лизинг для удобства клиентов платформы Свое Фермерство максимально упрощена. Пользователи могут оформить заявку в формате онлайн буквально в два клика. Срок рассмотрения заявки составляет три дня.

На текущий момент программа доступна аграриям Южного, Центрального и Поволжского федеральных округов. Проведение данной акции планируется до конца года с постоянной ротацией товаров.

Партнерский материал.

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