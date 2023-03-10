Шахтерское братство Кузбасса и Донбасса воплотят в литературно-музыкальную композицию

Кузбасс и Донбасс - едины. Фото: пресс- служба администрации Правительства Кузбасса Фото: Пресс-служба администрации правительства Кузбасса

Муниципальная информационно-библиотечная система Кемерова при поддержке Президентского фонда культурных инициатив запустила в столице региона новый этап проекта, посвященного братской дружбе двух угольных регионов - Кузбасса и Донбасса «Шахтерское братство: дорогами сильных».

- Эта литературно-музыкальная композиция расскажет кузбассовцам языком стихотворений и музыки о сотрудничестве и взаимной поддержке двух шахтерских регионов нашей страны. Спектакль создается на основе документальных, публицистических и художественных источников. В нем участвуют творческая молодежь города, актеры и литераторы. У старшеклассников и студентов, которые хотят попробовать себя на сцене, тоже есть возможность стать частью команды проекта. Влиться в композицию еще не поздно - рассказали «КП»-Кемерово» в мэрии Кемерова.

Тренинги, творческие встречи, репетиции с режиссером, артистами, педагогами, мастерами импровизации будут проходить три месяца по средам с 18.30 и субботам с 15.00 в библиотеке городских историй по улице Весенняя, 7 в Кемерове.

Уже в июне литературно-музыкальную композицию покажут на открытых городских площадках, а позже, осенью, уже и в школах.