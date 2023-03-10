В Кузбассе ураганный ветер повредил крыши и лоджии 11 домов

Фото: Госжилинспекция Кузбасса.

От ураганного ветра, обрушившегося на Кузбасс, пострадали 11 многоквартирных домов в четырех муниципалитетах. Об этом сообщили в Госжилинспекции Кузбасса.

В результате непогоды оказались повреждены кровельные покрытия на шести многоэтажках в Осинниках, на трех – в Междуреченске, а также лоджия в Ленинске-Кузнецком. Больше всего пострадал дом на проспекте Металлургов, 32 в Новокузнецке – там было деформировано покрытие кровли на 400 кв. м, повреждены деревянная обрешетка и коммунальные сети, проходящие по чердаку. Управляющая компания уже приступила к ремонту. Работы планируется завершить до 11 марта.

- Устранение всех повреждений кровель многоквартирных домов, образовавшихся в результате ураганного ветра, находится на контроле Госжилинспекции Кузбасса, - рассказали в ведомстве, отметив, что компании, которые плохо следили за состоянием крыш, будут привлечены к ответственности.