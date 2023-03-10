Полиция Кузбасса предотвратила сбыт крупной партии наркотиков

Кузбасских наркоторговцев отправили за решетку на семь с поливной лет Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Центральный районный суд города Кемерово вынес приговор по уголовному делу, возбужденному в отношении двух местных жителей 20 и 30 лет. Они обвинялись в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 30 - ч. 5 ст. 228.1 УК РФ «Покушение на незаконные производство, сбыт или пересылку наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

- Свои криминальные дела подельники начали еще два года назад, весной 2021 года. О поставке наркотиков и их дальнейшем распространении бесконтактным способом на территории Кузбасса жители Кемерова договорились по телефону с криминальными структурами. Получив и расфасовав смертельный товар, спрятали его в арендуемой квартире. Спустя несколько дней напарники в Центральном и Ленинском районах города оборудовали два тайника, куда поместили свертки с наркотическим средством общей массой более одного грамма. По пути к следующему планируемому месту сбыта драгдилеров задержали с поличным полицейские, - пояснили «КП»-Кемерово» в пресс-службе ГУ МВД Кузбасса.

Пакет с наркотическим средством в десять граммов сотрудники полиции нашли в карманах одежды одного из задержанных. А в мобильных телефонах подозреваемых высветилась переписка, подтверждающая их причастность к противозаконной деятельности. В квартирах фигурантов и участков местности, где они успели оборудовать тайники для закладок, полицейские изъяли еще около 300 граммов наркотиков.

Драгдилеры полностью признали вину. Суд приговорил каждого из них к семи годам и шести месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.