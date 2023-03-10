Восемь человек за неделю спасли от серьезных патологий кузбасские кардиологи

В Кузбассе берегут сердца каждого жителя региона.Фото: Иван Макеев Фото: Иван Макеев

Кемеровские кардиологи начали в регионе выездную профилактическую работу. В течение недели кардиологи Кузбасского кардиологического диспансера им. Л.С. Барбараша посетили поселок Зеленогорский и город Березовский. Обследовано более 30 пациентов, восьмерых по результатам первичного обследования направили на плановую госпитализацию для проведения коронароангиографии.

- Во время профилактического тура областные специалисты укрепляют свое взаимодействие с врачами-терапевтами в территориях региона. Это делает совместную работу максимально эффективной. Ведь именно лечащие врачи поликлиник проводят первичный отбор пациентов из числа тех, кто состоит на диспансерном наблюдении с заболеваниями сердечно-сосудистой системы, - пояснили «КП»-Кемерово» в Кузбасском кардиодиспансере.