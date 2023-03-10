В Кузбассе водителя обязали выплатить 90 тысяч рублей за ДТП с пострадавшей

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В Киселевске суд взыскал с виновника ДТП 90 тысяч рублей компенсации в пользу пострадавшей женщины. Об этом рассказали в прокуратуре Кузбасса.

Авария произошла в августе прошлого года. Мужчина за рулем автомобиля Toyota Avensis сбил пенсионерку, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Женщина сильно пострадала, в том числе у нее были диагностированы закрытая черепно-мозговая травма и закрытый краевой перелом верхнего полюса надколенника.

Прокурор Киселевска в защиту прав пенсионерки обратился в суд с иском о взыскании с виновника ДТП компенсации морального вреда. Суд встал на сторону пострадавшей.