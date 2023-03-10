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НовостиОбщество10 марта 2023 5:28

На кузбасской трассе временно остановят движение транспорта из-за взрывных работ

Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Во вторник, 14 марта, на 29-ом километре трассы Кемерово – Яшкино – Тайга введут временные ограничения движения транспорта. Об этом предупредили в дирекцим автодорог Кузбасса.

В этот день будут проводиться буровзрывные работы, необходимые для строительства Северо-Западного обхода Кемерова. В период с 12:00 до 17:00 рабочие произведут пять взрывов. Каждый раз участок дороги будет перекрываться на 30-60 минут. Между взрывами движение автомобилей будет разрешено.

Водителей попросили заблаговременно планировать маршрут и соблюдать правила дорожного движения.