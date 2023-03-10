Кузбасские ученые разработают высоэкологичную технологию очистки сточных вод

Кузбасские ученые разработают технологию высокоэкологичную технологию очистки сточных вод

В рамках комплексной научно-технической программы «Чистый уголь - зеленый Кузбасс» в Кемеровском государственном университете открыта лаборатория фундаментальных исследований, на базе которой будет разработана технология очистки воды карьерных стоков. В промышленное производство она будет внедрена до 2026 года.

- Очистка сточных вод в угледобывающей промышленности – один из актуальных вопросов в таком промышленном регионе, как Кузбасс. Разработки наших ученых будут способствовать улучшению экологической ситуации, очищению водоемов, а это – значительный шаг вперед по повышению качества жизни людей. Важно, что технологии, разработанные в КемГУ, можно будет внедрять и в других территориях, где ведется угледобыча, - отметил губернатор Сергей Цивилев.

- В 2022 году распоряжением Правительства РФ утверждена единственная в стране Комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла «Чистый уголь - зеленый Кузбасс». Она разработана научно-образовательным центром «Кузбасс» и включает в себя блоки «Добыча и переработка угля», «Цифровые решения и технологии», «Экология и здоровье сбережение, - рассказали «КП» - Кемерово» в администрации Правительства Кузбасса.