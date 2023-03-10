В Кузбассе пройдет первый Всероссийский форум «История для будущего. Время быть первыми»

Одним из гостей форума в Кузбассе станет председатель Российского военно - исторического общества Владимир Мединский. Фото Владимир Веленгурин Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

16-17 марта, при поддержке Российского военно-исторического общества, Правительства Кузбасса, и Министерства просвещения РФ в Кемерове пройдет Всероссийский форум «История для будущего. Время быть первыми». Участниками события в очном формате станут 4 тысячи школьников и студентов, кадетов и юнармейцев, а также педагоги, преподаватели вузов, известные спикеры и спортсмены. Еще 120 тыс. человек примут участие в онлайн-формате.

Центральным событием 16 марта станет дискуссия «Стела трудовой доблести как точка сборки патриотических проектов», которая начнется в 15.00 в Кузбасском государственном краеведческом музее. 17 марта в СК «Кузбасс-Арена» состоится пленарное заседание «Время быть первыми».

- Это будет масштабный форум, впервые он пройдет во всероссийском формате. Форум поможет заинтересовать молодежь в изучении и сохранении истории Отечества, героические страницы которой связаны не только с ратными, но и с трудовыми подвигами старшего поколения, – рассказал губернатор Сергей Цивилев.

В числе почетных гостей и спикеров форума: помощник Президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, Министр просвещения РФ Сергей Кравцов, полномочный представитель Президента России в Сибирском федеральном округе Анатолий Серышев, а также автор проекта «ИзолентаLive» Дмитрий Пучков.