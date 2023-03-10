В полиции Кузбасса назначили нового руководителя

Александр Литвинов служит в полиции Кузбасса с 2020 года. Фото: ГУ МВД по Кемеровской области

Указом Президента Российской Федерации на должность заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области – начальника Главного следственного управления назначен полковник юстиции Александр Литвинов. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области.

Сегодня начальник регионального главка МВД генерал-майор полиции Геннадий Корниенко представил его личному составу кузбасской полиции. Он отметил, что профессиональный опыт Александра Литвинова поможет в выполнении служебных задач, поздравил его с назначением и вручил памятный адрес.

Как уточнили в пресс-службе ГУ МВД России по Кемеровской области, Александр Литвинов служит в органах внутренних дел с 1995 года. Закончил Омский юридический институт МВД России. С 1999 года его деятельность неразрывно связана с работой в органах предварительного следствия – сначала в Омске, а с 2020 года в Кузбассе. Он прошел путь от следователя по расследованию преступлений в сфере незаконного оборота оружия до заместителя начальника ГУ МВД России по Кемеровской области – начальника Главного следственного управления. Имеет различные ведомственные награды, в том числе «За отличие в службе» 3, 2 и 1 степени.