В Кузбассе вспоминают подвиг комбата внутренних войск полковника Якунина

Игорю Якунину было 44 года, когда он пожертвовал собой ради спасения курсанта. Фото: Управление Росгвардии по Кемеровской области.

10 марта 2023 года исполняется 20 лет со дня кончины командира учебной войсковой части Сибирского округа внутренних войск МВД России полковника Игоря Николаевича Якунина.

В начале марта 2003 года на войсковом стрельбище близ поселка Мозжуха в пригороде Кемерова при проведении учебного занятия у курсанта из рук выпала граната с выдернутой чекой. Ровно через семь секунд должен был последовать взрыв. Комбат не растерялся и накрыл боеприпас своим телом, спасая жизнь курсанта. После полученного в результате взрыва ранения полковник Якунин был доставлен в медицинское учреждение, где за его жизнь боролись кузбасские медики, сделав несколько сложнейших операций. Спасти 44-летнего командира батальона не удалось.

Игорь Николаевич родился 13 января 1959 года в городе Кемерово. Окончив в 1980 году Кемеровское высшее военное командное училище связи имени И. Т. Пересыпкина, прошел службу от командира взвода до командира части в кемеровском соединении, выполнял служебно-боевые задачи на Северном Кавказе.

Награжден семью медалями, в том числе тремя государственными наградами: медалями: «70 лет Вооруженным Силам СССР», «За боевые заслуги» и «Суворова». Отмечен знаком «Почетный радист России».

За проявленный героизм посмертно награжден орденом «Мужества» и орденом «Доблесть Кузбасса». Также ему посмертно было присвоено звание Почетного гражданина города Кемерово. Трое сыновей офицера пошли по стопам отца, став военными связистами.

В 2020 году в столице Кузбасса память о полковнике Якунине увековечена в бюсте, установленном при содействии городских властей и Росгвардии.