В Кузбассе снижается заболеваемость коронавирусом

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за сутки выявили 103 новых случая коронавируса – на восемь меньше, чем днем ранее. Данные на утро 11 марта озвучили в центре ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

От последствий коронавируса за сутки скончалось два пациента. Всего пандемия унесла жизни 2 921 кузбассовцев.

За весь период пандемии в Кузбассе коронавирусом заболели 218 581 человек: из них 214 217 выздоровели (126 только за последние сутки), 1443 находятся на лечении.