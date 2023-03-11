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НовостиОбщество11 марта 2023 3:10

В Кузбассе снижается заболеваемость коронавирусом

За сутки заболели 103 человека
Анастасия СЕРГЕЕВА
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе за сутки выявили 103 новых случая коронавируса – на восемь меньше, чем днем ранее. Данные на утро 11 марта озвучили в центре ситуационного мониторинга по развитию эпидемиологической ситуации.

От последствий коронавируса за сутки скончалось два пациента. Всего пандемия унесла жизни 2 921 кузбассовцев.

За весь период пандемии в Кузбассе коронавирусом заболели 218 581 человек: из них 214 217 выздоровели (126 только за последние сутки), 1443 находятся на лечении.