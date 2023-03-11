Кузбасские пожарные спасли от смерти пять человек

Фото: МЧС Кузбасса.

В пятницу, 10 марта, при пожаре в одном из многоквартирных домов по улице Ленина в Ленинске-Кузнецком спасатели МЧС России по Кемеровской области при плотном задымлении вывели из квартиры пятерых жильцов.

Подразделения местной пожарной охраны приехали на место буквально за считанные минуты после поступления тревожного сигнала. К моменту их прибытия из окна квартиры, расположенной на третьем этаже, шел дым, подъезд был плотно задымлен, пояснили «КП» - Кемерово» в пресс-службе ГУ МЧС России по Кемеровской области

Несмотря на нулевую видимость, специалисты звена газодымозащитной службы пожарной части, грамотно оценив ситуацию, провели разведку «боем», и сумели быстро вывести на свежий воздух пять человек. Медицинская помощь никому из них не потребовалась, пострадавших нет.

- Источником пожара оказался бытовой мусор, загоревшийся вследствие неосторожного обращения с огнем - добавили в региональном ведомстве.

В тушении пожара участвовали десять человек и четыре единицы техники.

Сотрудники Главного управления МЧС России по Кемеровской области рекомендуют жителям Кузбасса неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности и напоминают, что при обнаружении признаков возгорания необходимо незамедлительно звонить по телефонам пожарно-спасательной службы: «01» и «101» или «112» (с мобильного)!