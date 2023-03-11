Кузбассовец лишил интернета жильцов многоквартирного дома

Фото: архив "КП" Фото: Екатерина РОМАНОВА

Тревожный сигнал о пропаже соединения с интернетом и телефонной связи поступил одной из местных компаний-провайдеров от жильцов многоквартирного дома в Белове. Провайдер обратился в местный отдел полиции.

Он сообщил, что с чердака дома исчез 60-метровый кабель, питающий интернет и телефонную связь, стоимостью семь тысяч рублей.

- Сотрудники уголовного розыска в ходе оперативно-розыскных мероприятий подозреваемого вычислили и задержали. Им оказался ранее судимый 42-летний мужчина. Он рассказал, что без труда зашел в подъезд дома своего знакомого, так как знал код домофона. Затем он проник на чердак, дверь которого оказалась открытой, и при помощи принесенного с собой инструмента срезал кабель, а затем сдал его в пункт приема цветных металлов. Вырученные денежные средства он потратил на собственные нужды, - рассказали «КП» - Кемерово» в ГУ МВД России по Кемеровской области.

Следователем межмуниципального отдела МВД России «Беловский» в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье 158 УК РФ «Кража».

- В соответствии с санкциями данной статьи, максимальная мера наказания составляет пять лет лишения свободы, - добавили в Кузбасском главке силового ведомства.