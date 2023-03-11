В Кемерове почтили память погибших во время конфликта на острове Даманский

Фото: администрация г. Кемерово.

В Кемерове почтили память солдат, погибших во время конфликта на острове Даманский. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Митинг состоялся у памятника воинам-кузбассовцам, погибшим в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. В торжественной церемонии приняли участие ветераны, представители общественных организаций, кемеровчане, служившие в пограничных войсках. Они почтили память погибших минутой молчания, а также возложили цветы к монументу.

Почетный караул у памятника несли лучшие юнармейцы города.

В течение недели в кемеровских школах пройдут уроки мужества, классные часы, посвященные годовщине памятной даты.

Сегодня в Кемерове проживают 10 участников боевых событий в районе острова Даманский. Имением одного из участников пограничного конфликта, Героя Советского Союза Юрия Бабанского названа школа № 60.