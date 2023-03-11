Жители Кузбасса продолжают верить мошенникам. Очередной жертвой стала 38-летняя женщина

Фото: архив "КП" Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В полицию Анжеро-Судженска с жалобой на мошенничество обратилась 38-летняя местная жительница. Она рассказала, что у нее похитили обманным путем 800 тыс. рублей.

Горожанке позвонил якобы сотрудник банка и сообщил, будто злоумышленники оформили от ее имени кредит. - А чтобы помешать им совершить мошеннические действия, - пояснил собеседник, - вам необходимо немедленно подать «зеркальную» заявку на получение займа и срочно перевести все деньги на «безопасный» счет.

- Я, конечно, испугалась, - призналась полицейским жительница Кузбасса. - Поверила, наивная, незнакомцу, через приложение банка оформила кредит и перевела на продиктованный мужчиной номер карты все 800 тысяч рублей. Как в тумане все было. А поняла, в чем на самом деле история, только на следующий день.

Сейчас личность подозреваемого выясняется. По факту мошенничества возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 159 УК РФ «Мошенничество», - сообщили «КП – Кемерово» в пресс - службе ГУ МВД по Кемеровской области.

Напомним, буквально за день до этой криминальной истории, «зеркальный» случай произошел с новокузнецким пенсионером, у которого точно по такому же сценарию мошенники выманили два с половиной рублей.