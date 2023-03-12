Заболеваемость COVID-19 в Кузбассе продолжает снижаться

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кемеровской области выявили ровно 100 новых зараженных коронавирусом - это минимальный показатель с 15 февраля. 11 марта показатель составлял 103 человека. Всего же за время пандемии фиксировался 218 681 случай заболевания вирусом.

За сутки двум кузбассовцам с коронавирусом справиться не удалось - они скончались. За все время распространения вируса в регионе было зарегистрировано 2 923 летальных исхода.

Кроме того, за прошедшие сутки выписано 99 человек, всего же таких было 214 316. В настоящее время на лечении остаются 1 442 жителя региона, о чем свидетельствуют данные Центра ситуационного мониторинга по коронавирусу.