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НовостиОбщество12 марта 2023 4:50

Заболеваемость COVID-19 в Кузбассе продолжает снижаться

За сутки коронавирусом заболели на три человека меньше, чем днем ранее
Светлана БАШТОВАЯ
Фото: архив "КП"

Фото: архив "КП"

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

За прошедшие сутки в Кемеровской области выявили ровно 100 новых зараженных коронавирусом - это минимальный показатель с 15 февраля. 11 марта показатель составлял 103 человека. Всего же за время пандемии фиксировался 218 681 случай заболевания вирусом.

За сутки двум кузбассовцам с коронавирусом справиться не удалось - они скончались. За все время распространения вируса в регионе было зарегистрировано 2 923 летальных исхода.

Кроме того, за прошедшие сутки выписано 99 человек, всего же таких было 214 316. В настоящее время на лечении остаются 1 442 жителя региона, о чем свидетельствуют данные Центра ситуационного мониторинга по коронавирусу.