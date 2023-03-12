В Кузбассе 13 марта будет ветрено и холодно

В понедельник ожидается холод Фото: Светлана БАШТОВАЯ

Согласно данным Кемеровского гидрометцентра, новая рабочая неделя для кузбассовцев начнется с минусовой температуры и ветра. Так, 13 марта на территории области ночью столбик термометра опустится до -9...-14 градусов, местами до -3...-8 градусов. Днем особого тепла также не стоит ждать: ожидается -1...-6 градусов.

При этом по области будет дуть северо-западный ветер с порывами 6-11 м/с ночью, местами до 17 м/с, днем же послабее - 4-9 м/с, местами до 14 м/с. Также в ночное время ожидается небольшой, местами умеренный снег, днем небольшой, мокрый снег, местами поземки. На дорогах гололедица.

В Кемерове же ночью ожидается -10...-12 градусов, днем -2...-4 градуса. Ветер будет также северо-западным с порывами ночью 6-11 м/с, местами до 15 м/с, днем 4-9 м/с. Ожидается переменная облачность. Ночью будет небольшой снег, днем осадков не предвидится. На дорогах гололедица.