Заслуженная артистка России Нина Ярова, игравшая в кузбасской оперетте, скончалась на 76-м году жизни

Фото: Музыкальный театр Кузбасса

Российская артистка театра Нина Ярова ушла из жизни в возрасте 75 лет. Об этом сообщили в Музыкальном театре Кузбасса, в котором актриса сыграла порядка двухсот ролей и которому была верна.

Нина Ярова родилась 4 апреля 1947 в Курганской области. Сначала работала на заводе, чтобы помогать маме, пела в самодеятельном коллективе в ДК в Железногорске. Окончила актерское отделение Красноярского училища искусств. Первые роли сыграла под наставлением Семена Штивельмана в Железногорске, затем в Омске, а в 1974 году переехала в Кемерово для работы с режиссером Тамарой Гогавой в Театре оперетты Кузбасса.

- Молодая артистка работала над ролями Стасси в «Сильве» И. Кальмана, Китти в «Донне Люции» О. Фельцмана, а в спектакле «Продолжается полет» сыграла даже две, хоть и небольшие, роли Леси и Таечки. С тех пор более сорока лет Нина Ярова блистала на кузбасской сцене, - рассказали в Музыкальном театре.

За годы работы в театре Нина Ярова сыграла множество различных ролей, классических и современных. Она была глубокой актрисой, способной передать даже трагические моменты в судьбе своей героини, за что зрители ее и полюбили.