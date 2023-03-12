Пожилой врач из Кузбасса отдал мошенникам полмиллиона рублей

Фото: архив "КП" Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В прокопьевскую полицию обратился 71-летний врач одной из местных клиник, который сообщил, что стал жертвой мошенников. Об этом сообщили в МВД по Кузбассу.

Выяснилось, что пожилому мужчине позвонил «сотрудник правоохранительных органов», который сообщил, что якобы от его имени пытаются оформить кредит, и предупредил о скором звонке из банка. Ждать этого долго не пришлось: лжепредставитель кредитной организации тут же позвонил прокопчанину и сказал, что ему необходимо оформить займ и перевести деньги на «безопасные» счета.

Доверчивый кузбассовец выполнил все по инструкции: взял кредит, получил деньги и за семь операций перевел их на разные счета. В сумме 500 000 рублей. Однако позже мужчина понял, что нарвался на мошенников.

Сейчас стражи порядка разыскивают звонивших прокопчанину злоумышленников. По факту преступления уже возбуждено уголовное дело о мошенничестве (ч. 3 ст. 159 УК РФ), за что аферистам грозит шесть лет тюрьмы.