В Кузбассе бухгалтер за три года похитила более 3,6 млн рублей

Фото: архив "КП" Фото: Дмитрий Ахмадуллин

В Кузбассе женщина несколько лет воровала деньги в бюджетных организациях, в которых она работала. Об этом рассказали в Мариинского городском суде.

45-летняя жительница Мариинска с 2017 года была главным специалистом администрации Калининского сельского поселения, а с 2018 года по совместительству еще и главным бухгалтером в местной школе. Женщина воровала деньги в обеих организациях. При начислении заработной платы бумажную документацию она вела достоверно, а в электронных документах незначительно занижала зарплату работников, при этом завышала ее себе. За три с половиной года женщина похитила более 3 миллионов 600 тысяч рублей.

Жительница Мариинска в суде полностью признала свою вину, объяснив свой поступок трудным материальным положением. Деньги он тратила в основном на бытовые нужды, но при этом три раза отдыхала в городах Сочи и Ялта, а также в Алтайском крае.

Суд признал женщину виновной и назначил пять лет лишения свободы условно, а также обязал возместить причиненный материальный ущерб.