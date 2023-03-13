Житель Кузбасса уcтроил «распродажу» вещей матери, пока та лежала в больнице

Фото: ГУ МВД по Кемервоской области.

В Березовском полицейские поймали мужчину, который устроил «распродажу» вещей матери, пока та лежала в больнице. Об инциденте рассказали в ГУ МВД по Кемеровской области.

Пока женщина проходила лечение в стационаре, к ней в квартиру заселился сын. Денег на жизнь у него не было, и он стал распродавать принадлежащее матери имущество. Мужчина успел продать телевизор, пылесос, три рулона обоев, мойку с тумбой, бытовую технику, а также старый дипломат. Вскоре соседи сообщили о происходящем хозяйке жилища, после чего та обратилась в полицию.

На мужчину завели уголовное дело по статье «Кража». Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы. В ходе следственных действий часть проданных вещей была изъята – они будут возвращены законной владелице.