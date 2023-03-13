В Кузбассе стартует фестиваль - конкурс «ПесниZаРодину», посвященный Николаю Масалову

Патриотические песни о России смогут спеть в Кузбассе и взрослые и дети. Ф Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе стартует фестиваль-конкурс патриотической песни #ПесниZаРодину, посвященный Герою Кузбасса Николаю Масалову. Инициатором его проведения стал губернатор Сергей Цивилев.

- Мы хотим объединить всех жителей Кузбасса и через творчество, музыку дать возможность каждому выразить свою любовь к Родине и ее истории», - сообщил Сергей Цивилев.

- Приглашаем и профессионалов, и любителей - певцов, музыкантов, поэтов, композиторов, аранжировщиков, авторов музыкальных произведений. Возрастных ограничений нет, - рассказали «КП» - Кемерово» в пресс- службе администрации Правительства Кузбасса

Определены и номинации конкурса. Это: «Лучшая военно-патриотическая песня», «Лучшая песня о России», «Лучшая песня о КуZбассе», «Тебе, Донбасс, посвящается!», «Лучшая авторская песня», «Самое дружное и выразительное исполнение», «Победитель народного голосования», «Самый яркий сценический образ», «Лучший номер трудового коллектива».

Оценивать конкурсантов будут руководители профессиональных творческих, литературных объединений, государственных учреждений культуры, композиторы, педагоги творческих колледжей и вузов.

- Заявки на участие принимаются в муниципалитетах региона до 31 мая 2023 года. Во время проведения конкурса его участники могут размещать свои произведения в социальных сетях с хештегом #ПесниZаРодину, - добавили в администрации регионального правительства.