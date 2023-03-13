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НовостиОбщество13 марта 2023 9:46

В Кузбассе стартовал «Фестиваль Пушкинской карты»

Среди его гостей - дочь великого советского поэта Роберта Рождественского
Анатолий БОЛДЫРЕВ
В Кузбассе стартовал "Фестиваль Пушкинской карты"

В Кузбассе стартовал "Фестиваль Пушкинской карты"

В Кузбассе с 13 по 16 марта пройдет региональный «Фестиваль Пушкинской карты». В рамках культурного праздника в городах и районах Кемеровской области запланировано почти 80 культурных событий с участием региональных музеев, театров и библиотек.

В рамках фестиваля уже начались гастроли Екатерины Рождественской. Творческая встреча «Рождественские чтения», представленная дочерью поэта Роберта Рождественского, состоится в Кемерове, Белове, Полысаево, Тайге, Березовском, а также в поселке Ижморский.

Екатерина Робертовна Рождественская - российский фотограф, бывший главный редактор журнала «7 дней». Она - профессиональный переводчик художественной литературы с английского и французского языков, журналист, художник-модельер. Как фотохудожник известна благодаря серии работ под названием «Частная коллекция» в журнале «Караван историй».